Denuncien que diverses ambulàncies SAMU donen servei sense metge

Les ambulàncies SAMU amb base a l'Hospital de Manises, el General de València i La Fe van donar servei diumenge "sense metge" malgrat que aquest tipus de serveis d'atenció mèdica urgent han d'incloure en la seua plantilla obligatòriament un facultatiu, a més d'una persona d'Infermeria i un tècnic sanitari. El mateix va succeir "durant dues hores a Sueca" i el dilluns en les SAMU amb base a Alfauir i el dimarts a l'Hospital General de València. Així ho ha denunciat aquest matí el sindicat CSIF que alerta de "la falta constant de facultatius en intervencions del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU)" i demana més recursos a la Conselleria de Sanitat.

Des del sindicat han exigit a la Conselleria de Sanitat un "reforç de plantilles" i que es garantisca assistència mèdica en tots els serveis, sobretot de cara a les festes de Setmana Santa, ja que la situació "es pot agreujar amb l'increment de visitants".

CSIF lamenta “la falta de solucions per part de Conselleria” i adverteix que pot reproduir-se aquesta manca de facultatius en jornades clau com les imminents de Setmana Santa, entre el 14 i el 19 d'abril. En aquest sentit recorda que, per exemple, la base del SAMU de Sueca atén Cullera, una de les localitats que més creixerà en població en aquestes dates. El sindicat insisteix que “es dote dels mitjans necessaris aquestes unitats perquè siguen totalment operatives davant qualsevol atenció sanitària urgent”.

El sindicat recalca que la situació resulta insostenible i s'allarga en el temps, per la qual cosa exigeix la “depuració de responsabilitats de qui permet aquestes greus mancances de personal i falta al respecte tant la ciutadania com la resta de professionals del SAMU”.