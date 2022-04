Innovació realista per a l'agricultura

Prop d'un centenar de persones va assistir al Consell Agrari de Sagunt a la primera de les tres jornades sobre agricultura. Va ser amb motiu de la ponència "Nous cultius? Trencar esquemes per a guanyar mercats" a càrrec del responsable d'Agrosostenibilitat del Centre d'Experiències Cajamar, Carlos Baixauli Soria. Les jornades pretenen donar una visió d'estratègia, alternatives, posada en valor i comercialització dels productes de l'agricultura des d'un punt de vista tècnic, innovador i realista, segons destaquen des del Consell Agrari de Sagunt.

La jornada, que va ser presentada per l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, amb la regidora d'Agricultura i presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, va permetre intercanviar opinions i experiències entre els participants i el conferenciant. Com a conclusió, i després d'obrir debat en finalitzar la ponència, es va remarcar, tenint en compte el minifundisme del municipi, la importància de conjuminar esforços amb la creació de cooperatives, SAT i organitzacions de productors, entre altres, per a crear fórmules que permeten una organització i una aposta en comú per cultius o estratègies determinats. També es va destacar la importància de la posada en valor del producte amb la finalitat de proporcionar al mercat el que aquest sol·licita a cada moment, per peculiar que semble la demanda.

Quesada assenyala que «amb aquestes jornades hem volgut complir amb el compromís que teníem d'ampliar i oferir formació i coneixements en el món agrícola i també respondre a les demandes d'associacions d'agricultors». Els tres temes de les ponències «estan consensuats amb aquestes», explica.