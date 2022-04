Més de 300.000 escolars celebren el Dia de l’Esport

La Comunitat Valenciana es va bolcar ahir, un any més, amb el Dia de l’Esport, i, amb l’impuls de la Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, va celebrar la iniciativa en la qual totes dues institucions han unit les seues forces perquè els xiquets, les xiquetes i els joves valencians participaren al màxim en aquesta jornada, amb temàtica centrada en l’esport adaptat.

Ho van fer, a més, amb una xifra rècord quant al nombre de centres i d’alumnat que s’hi van sumar, ja que, en total, van ser quasi 1.000 els centres educatius que s’hi van inscriure, amb la qual cosa van ser més de 300.000 els xiquets, les xiquetes i els joves que van participar en aquesta iniciativa.

L’objectiu, com cada any, era que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la C. Valenciana feren una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física.

L’acte principal va tindre lloc enguany a la localitat de Xàbia. Fins allí es van desplaçar el director de Projectes de la Fundació Trinidad Alfonso, Daniel Olmos, i el director general d’Esport, Josep Miquel Moya.

Tots ells van ser rebuts per l’alcalde Xàbia, José Francisco Chulvi. Això sí, encara que allí es va dur a terme l’acte principal, l’objectiu final era mobilitzar tot l’alumnat de la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, cal destacar enguany l’enorme implicació d’alguns municipis, ja que 20 localitats van voler fer d’aquest dia una festa per a tot l’alumnat de la localitat en actes multitudinaris que implicaven diferents centres.

A més, en aquesta setena edició va haver-hi una àmplia representació en les tres províncies, ja que es van inscriure per a participar en la iniciativa 156 centres de Castelló, 507 de València i 307 Alacant. Cada un dels centres involucrats va participar en un concurs amb l’elaboració d’un vídeo amb les activitats realitzades.