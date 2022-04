L’Audiència Nacional torna a condemnar el PP per lucrar-se amb Gürtel, aquesta vegada per la trama de Boadilla

Nova condemna per al PP per lucrar-se de les activitats de la trama corrupta liderada per Francisco Correa. L’Audiència Nacional ha dictat sentència per la peça referida a les activitats de la Gürtel a Boadilla del Monte (Madrid) i condemna el partit ja liderat per Alberto Núñez Feijóo com a partícip a títol lucratiu per haver-se beneficiat de les presumptes irregularitats comeses per Panero amb una quantia de 204.198,64 euros entre 2001 i 2009.

Concretament, la sentència a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, mitjà que pertany al mateix grup editorial que aquest diari, el condemna a abonar aquesta quantitat “amb responsabilitat directa i solidària” d’altres condemnats, entre els quals hi ha Correa, la seua mà dreta Pablo Crespo i dirigents populars com l’exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, àlies Albondiguilla. La resolució, avançada per la Cadena Ser, estableix que els condemnats van actuar en una “dinàmica de benefici mutu” que va suposar la substitució de l’Administració per l’entramat criminal, amb la qual cosa van aconseguir portar al partit fons il·lícits de manera irregular. Una vintena de persones són condemnades per delictes com el suborn, la malversació de cabals públics, el frau a l’administració, la falsedat en document públic o el blanqueig de capitals. La pena més alta se l’emporta Panero, a qui s’imposa una pena de 36 anys i 11 mesos de presó. I això malgrat que va buscar rebaixar la seua responsabilitat dies abans del començament del judici mitjançant un escrit en el qual confessa la seua intervenció en aquesta trama. Va assenyalar expressament que, durant la seua etapa d’alcalde, va consentir “el tracte de favor a Grupo Correa” a canvi de rebre comissions que tot seguit passa a relatar i que segons la Fiscalia Anticorrupció ascendirien a 1,8 milions d’euros. De fet, la majoria dels asseguts en la banqueta també van confessar abans d’enfrontar-se al tribunal. En aquesta nova peça de Gürtel van ser jutjades 27 persones i un total de 13 empreses.