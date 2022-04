Compromís descarta que la sentència del TSJ permeta ampliar la pedrera de Sagunt

L’Ajuntament de Sagunt i la Generalitat han reaccionat ràpidament a la sentència que, a instàncies de LafargeHolcim, anul·la la declaració de paratge natural de la muntanya de Romeu, on la cimentera manté interessos miners. Així es desprén de les paraules del regidor d’Urbanisme i portaveu de Compromís, Quico Fernández, que defensa que “l’ampliació de la pedrera no és possible, perquè hi ha sentències i lleis que ho prohibeixen”.

En qualsevol cas, el consistori i el Consell s’han posat a la feina per a millorar l’expedient de protecció de la muntanya de Romeu en els punts que marca la sentència, tant el finançament com la justificació per a prohibir les activitats extractives en els prop de 2,8 milions de metres quadrats d’aquesta massa forestal. A més d’aquesta col·laboració, que confirmen fonts de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Fernández censura que la sentència judicial “ve condicionada per una llei franquista —la Llei de mines de 1973— que hauria de derogar-se, perquè està al servei de les empreses mineres”, Així, l’exalcalde de Sagunt advoca per recórrer contra aquesta sentència i avança que “ja s’està avaluant i pot prosperar. Continuarem treballant perquè el paratge es protegisca definitivament”.