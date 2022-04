Els sanitaris de la Marina Alta decidiran en assemblea si fan vaga general

Van eixir al carrer tots els dijous de març a l’hospital i als centres de salut. Però la direcció de Marina Salut ha tancat l’orella a aquestes protestes. Així ho va advertir ahir el comité d’empresa (representa els treballadors), que ha decidit convocar tots els empleats del Departament de Salut de Dénia a una assemblea que tindrà lloc a l’hospital dimarts que ve. Votaran si fan vaga general.

L’empresa no es mou de la seua proposta de conveni col·lectiu. Els treballadors segueixen amb el de 2014. Ara, la concessionària de la sanitat a la Marina Alta els proposa apujar-los enguany els salaris un 1,5 % i l’any que ve un 2 %. L’IPC i la vida s’han incrementat molt més en aquests últims huit anys. Mentrestant, l’empresa vol que les exempcions de guàrdies per a majors de 55 anys i els permisos de conciliació siguen condicionats; es nega a acceptar sense més aquestes millores laborals.

El comité d’empresa adverteix que hi ha fugida de professionals, que marxen a altres departaments on hi ha millors condicions laborals. També recalca que la plantilla del Departament de Salut de Dénia és molt curta. I demana que s’unisquen a les seues reivindicacions els alcaldes, els grups polítics i les associacions.