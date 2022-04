La Guàrdia Civil va detectar indicadors que multiplicaven per huit el perill mortal per a la dona

Que s’estava divorciant no va ser l’única informació que va aportar l’exdona del parricida el dia que els agents de la Guàrdia Civil de Cullera van detindre José Antonio A. C. per maltractar-la, el 10 d’agost de 2021, quasi huit mesos abans de l’assassinat del xiquet. També els va parlar, dins del qüestionari de la valoració policial de risc (VPR), el formulari de preguntes idèntiques al qual se sotmeten totes les víctimes de violència masclista en el moment de la denúncia i que és l’eina que ajuda a fixar les mesures de protecció en funció de la possibilitat que les agressions es repetisquen, de l’alcoholisme del seu exmarit, de l’assetjament brutal al qual l’estava sotmetent i que tenia un problema psiquiàtric amb tractament assignat que no es prenia.

Però hi havia més. Va respondre amb un rotund sí als ítems que detecten que l’espiral de violència s’està disparant. Va dir que sí que hi havia “gelosia exagerada”, “conductes de control”, “conductes d’assetjament”, “faltes de respecte a l’autoritat o als seus agents” i “augment de l’escalada de les agressions o amenaces en els últims sis mesos”. Trastorn psiquiàtric i alcohol També, que hi havia un menor a càrrec seu, que ell tenia antecedents (havia sigut detingut conduint borratxo dos mesos abans) i que el seu marit tenia un problema mental pel qual acudia a un psiquiatre. Una vegada finalitzat el qüestionari de la VPR, el resultat del sistema –està automatitzat i funciona per algoritmes en funció de paràmetres fixats al llarg dels anys i l’acumulació d’experiències– va ser que hi havia un “risc mitjà” de reiteració en l’agressió. I l’agent va expressar que, en aquest cas, la seua opinió coincidia amb el mesurament del formulari (el sistema permet elevar el risc si l’avaluador veu alguna cosa més enllà de les respostes). No obstant això, va advertir que “l’especial combinació d’indicadors” detectats en l’entrevista –consum d’alcohol, escalada de control, assetjament i amenaces, antecedent psiquiàtric...– augmentaven “de manera significativa la probabilitat que l’agressor exercisca sobre la víctima violència molt greu o letal”. Per aquesta raó, va assenyalar el cas com de “rellevància especial”, la qual cosa implica fer una diligència a part, com és el cas, perquè aquest fet, que suposa “multiplicar per huit la reincidència violenta amb resultat de mort per a la víctima”, no passara inadvertit a l’“autoritat judicial i fiscal”. Quan se li va oferir la possibilitat de demanar l’ordre de protecció, hi va accedir i va dir expressament que, en aquell moment, “tenia por que la poguera agredir”.