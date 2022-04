UGT denuncia que l’IVAM prescindirà del personal amb discapacitat per a l’atenció al públic

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha omés la subrogació de les persones amb discapacitat en els plecs d’adjudicació del servei d’acompanyament integral al visitant i d’assistent de producció d’esdeveniments culturals i educatius. La decisió afecta 23 persones procedents de centres especials d’ocupació.

L’organisme ja ha aprovat els plecs, però aquests no recullen la subrogació de la plantilla actual, conformada exclusivament per persones procedents de centres especials d’ocupació i que posseeixen algun tipus de discapacitat. En el seu moment, UGT va advertir la gerència de l’IVAM d’aquesta omissió i va recórrer contra els plecs davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Aquest tribunal va desestimar el recurs per una qüestió formal, ja que va entendre que la subrogació era un tema estrictament laboral.

UGT ha recordat que el conveni d’aplicació d’aquests treballadors amb discapacitat estableix l’obligatorietat de la subrogació. El sindicat va demanar expressament a la gerència que recollira aquesta obligació en els plecs, però la resposta ha sigut negativa. Es dona la circumstància que, en canvi, l’IVAM sí que donarà continuïtat, a través dels plecs, al personal de taquilla que pertany al mateix servei, però que, en aquest cas, són persones sense discapacitat.

En concret, es tracta de 23 persones que fa cinc anys que fan el seu treball amb professionalitat i bon fer, per la qual cosa UGT Serveis Públics no aconsegueix entendre els motius de per què es vol prescindir d’elles. Girar l’esquena a aquest col·lectiu no només els perjudica greument de manera individual, sinó que deteriora la imatge d’un govern que té entre les seues prioritats el rescat de les persones i l’atenció a les persones amb més vulnerabilitat.

“La decisió, a més, marca un camí perillós i, en tot cas, suposa una anomalia, ja que la majoria dels museus valencians dona treball a persones amb discapacitat”, ha assegurat el sindicat. Des d’UGT exigeixen a la direcció de l’IVA que rectifique i garantisca la permanència d’aquestes persones a través, com a marca la normativa, de la subrogació de la plantilla. En cas contrari, UGT es reserva la via d’acudir als tribunals.