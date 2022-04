L’IVF ja té el pla financer del València CF per al Nou Mestalla

La Conselleria de Política Territorial va traslladar aquest dijous a l’Institut Valencià de Finances (IVF) la documentació presentada pel València CF perquè es pronuncie, a través d’un informe, sobre la validesa de les garanties econòmiques per a acabar el Nou Mestalla. Segons va explicar el conseller Arcadi España a finals de març, Territori es valdrà d’aquest informe per a determinar si el pla de finançament presentat, que inclou entre altres coses la promesa d’una línia de crèdit de 15 milions d’euros de CaixaBank, és suficient per a mantindre-li els avantatges urbanístics recollits en l’ATE i que el club tracta de mantindre pels beneficis que li podria reportar a nivell immobiliari.

D’altra banda, el Servei d’Activitats de l’Ajuntament de València que dirigeix la regidora Lucía Beamud (Compromís) va remetre, al seu torn, a Territori (PSOE) un document en el qual adverteix que, amb la caducitat de l’ATE, es retardaria la tramitació de llicències fins que hi haja un nou planejament aprovat. L’altre assumpte, a més de saber si els avals són vàlids, és si el projecte d’estadi compleix els requisits pactats. Referent a això, Sandra Gómez, vicealcaldessa de València, va mostrar el seu descontentament amb les característiques projectades.