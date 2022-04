Les temperatures màximes pugen fins a 15 graus en 24 hores

Des que va començar abril, la Comunitat Valenciana ha transitat fugaçment per les quatre estacions de l’any. Pluja, neu en les cotes més altes i ahir una calor acusada que es va veure reflectida en les temperatures, que en alguns casos van arribar als 28 graus.

Així, els termòmetres han registrat una pujada de 15 graus en tan sols 24 hores. S’ha passat de pluja, fred i fins i tot gelades a samarretes de tirants al sol i primers capbussons en la mar. “Després de l’embossament d’aire fred i les nevades en l’interior ha entrat un nou anticicló de l’Atlàntic amb vents de ponent. Aquesta mescla de dos factors ha provocat canvis bruscos a la Comunitat Valenciana i s’ha traduït en un extraordinari ascens de les temperatures”, explica Samuer Biener, climatòleg de la Universitat d’Alacant.

De fet, aquesta arribada de la calor va fer que ahir “se superaren els 28 graus en alguns punts. Van pujar les temperatures entre 10 i 15 graus en 24 hores”. Un fenomen que ha deixat estampes gracioses sobretot a Alacant, on des de la platja es podien veure banyistes i gent prenent el sol i, al lluny, la serra d’Aitana totalment nevada.

Quina és la raó de fons d’aquests canvis tan bruscos? Jorge Olcina, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional i climatòleg de la Universitat d’Alacant, assenyala que “està havent-hi canvis molt ràpids de masses d’aire fred i tropical per una raó molt característica, el calfament de les atmosferes”. És a dir, a causa del calfament global, de l’emissió de gasos del canvi climàtic, l’aire s’està movent més de pressa, “els canvis d’oratge es produeixen de manera més accelerada i brusca”. “Això provoca que passem del fred, la pluja i la neu a la calor en tot just 24 hores, tal com ha ocorregut a la Comunitat aquests dies”.

Aquesta conjuntura climàtica està forçant que el sòl agrícola s’estiga saturant. “Hi ha zones en les quals el camp no resisteix ja tanta aigua”, diu Samuel Biener, i això provoca que “els agricultors de diferents zones estiguen perdent collites de cirera perquè s’han podrit, d’olives perquè els ixen fongs de la humitat, o d’ametlers”. A més, afig, “per si no fora poc, hi ha hagut gelades en l’interior, la qual cosa no ha afavorit el desenvolupament dels cultius”. El major problema que hi ha hagut, però, ha de veure amb la gran aiguarrada que va caure en les últimes dues setmanes, que ha inundat moltes hectàrees i ha causat pèrdues milionàries, com ja alertaven fa uns dies les associacions d’agricultors valencians.

Valors per damunt dels 28 °C

Les temperatures màximes registrades a la Comunitat Valenciana es van disparar ahir fins a 8,5 graus més respecte a les de dimecres, sobretot a causa del vent de ponent, i, després de diverses setmanes amb temporals i sense tot just veure eixir el sol, ahir es van fregar els 28 graus a Castelló i es van superar a Sagunt.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a la província de Castelló es van registrar 18,2 graus a Castellfort (+5,8), 20,7 a Morella (+5,6), 21,6 a Vilafranca del Cid (+6,2) i 27,7 a Castelló de la Plana (+8,3). A València es van registrar 20,5 graus a Utiel (+5,3), 25,4 a Polinyà del Xúquer (+7,1), 25,9 a València (+6,8), 26,1 a Xàtiva (+6,6), 26,9 a Llíria (+7) i 27 a Miramar (+8,5). A les comarques del sud, les màximes han sigut de 22,1 graus a Alcoi (+7,6), 22,6 al Pinós (+8), 23,9 a l’Altet (+6,7), 25 a Xàbia (+6,6) i 25,8 a Alacant (la qual cosa suposa 7 graus més que dimecres).