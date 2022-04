Mazón (PP) visita la platja danyada pel temporal a Tavernes de la Valldigna

Reunió amb veïns. El president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, va visitar ahir la platja de Tavernes de la Valldigna per a conéixer de primera mà els danys produïts per l’últim temporal en aquest punt. El líder popular va estar acompanyat per la portaveu del partit a l’Ajuntament, Eva Palomares, a més del president de la formació a Gandia, Víctor Soler, i la portaveu de Medi Ambient a les Corts, Elisa Díaz. Els dirigents es van reunir amb alguns veïns i veïnes de la zona i també amb representants de Mediterránea, plataforma que inclou afectats de tot el litoral, entre els quals hi ha SOS Platja de Tavernes, segons ha informat el PPCV en un comunicat. “Estem a les portes d’un dels períodes turístics per excel·lència, la Setmana Santa, i les platges no estan en condicions. I el pitjor és que no és d’ara, fa molt de temps que estan així”, ha assenyalat Mazón, per a qui el cas de Tavernes “és flagrant des de fa més de dos anys, des d’abans del temporal Gloria, i no s’ha fet res”. Mazón denunciava que, per part del Ministeri, “no hi ha actuacions i, per part del tripartit, no hi ha exigència perquè s’actue més enllà de la foto”.