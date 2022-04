Així serà l’Àgora València, un espai per al World Design Capital

València Capital Mundial del Disseny ha presentat hui el seu nou espai arquitectònic, l’Àgora València, que s’inaugurarà d’ací a dos mesos i se situarà a la plaça de l’Ajuntament. L’alcalde, Joan Ribó, juntament amb la presidenta de l’Associació València Capital del Disseny, Marisa Gallén, han acompanyat els responsables d’aquest nou espai que, segons la mateixa Gallén, “representarà un altaveu al món des del qual contar tot el que estem fent i reforçar també la creativitat del disseny valencià amb un aparador 24 hores”.

El nou espai serà el centre neuràlgic del disseny a la ciutat i acollirà diverses activitats obertes al públic durant tot l’any. “Volem acostumar la ciutadania al bon disseny, a entendre els processos i ser conscients d’altres variables com la sostenibilitat, la funcionalitat, la bellesa o la inclusió”, sentencia l’alcalde Ribó.

“L’Àgora València s’ha concebut com un regal per a la ciutat, com un element que la ciutadania perceba en qualsevol moment, com un lloc per a passejar, tocar i gaudir”, assenyala Miguel Arraiz, un dels responsables de l’arquitectura del projecte.

El pavelló acollirà al juny el primer dels set signature events impulsats juntament amb la World Design Organization, que atrauran més de dos milions de persones, de les quals es preveu que 200.000 seran visitants estrangers.

La presentació, que ha tingut lloc al Saló de Cristall del consistori, ha comptat també amb la presència de Xavier Calvo, director de World Design Capital València 2022.

El pavelló, que ja s’està construint, té un cost d’uns 470.000 euros. Es mantindrà fins a desembre a la plaça de l’Ajuntament, amb activitats, una zona expositiva i trobades de professionals. En 2023 es traslladarà a la Marina de València, on se situarà el futur Districte del Disseny. La instal·lació mesura 24 per 10 metres amb una altura de 10 metres, i està construïda amb varetes de fusta i ceràmica. El sostre és obra de l’artista faller Manolo García, simbolitza les ones de la mar Mediterrània i s’il·luminarà de nit. A més, és un projecte sostenible en el qual s’han utilitzat un 50 % de materials reciclats, s’ha estalviat un 70 % d’aigua en la seua construcció i utilitzarà tecnologia led de baix consum per a la il·luminació.