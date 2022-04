Candidatura europea a Vallecas

Vallecas pot obrir la porta de la baralla per Europa per al València, sense necessitat d’haver de fiar tot el destí a la final de Copa a Sevilla, d’ací a dotze dies. L’empat entre el Vila-real i l’Athletic permet que l’equip de Bordalás se situe a tir de la setena plaça, sempre que guanye aquesta nit davant d’un Rayo bloquejat en els seus resultats des de fa més de tres mesos.

L’optimisme no es desprén només de l’aritmètica classificatòria, sinó també de les sensacions d’un València que ha arribat a la recta final del campionat molt sòlid. Sense la capacitat de desplegar un joc vistós, ni de desbordar en atac, però molt fiable des de la recobrada solidesa defensiva. A la velocitat (però amb la fortalesa) d’un tractor, el València ha anat remuntant posicions amb només un gol encaixat en els últims sis partits. Ha deixat arrere la successió de marcadors desordenats per una rutina d’1-0 que va patir una interrupció la setmana passada, a Mestalla davant del Cadis, amb un 0-0 que va evidenciar una certa falta de frescor en els últims metres.

El duel davant del Rayo Vallecano serà clau per a decidir a què aspira finalment l’equip de Bordalás. El tècnic alacantí tindrà la baixa de Mouctar Diakhaby, per sanció, així com la probable absència de Maxi Gómez, per molèsties musculars. Després que la parada de seleccions haja servit per a anar buidant la infermeria, el València ja està en disposició d’anar calfant l’onze i la disposició tàctica amb la qual s’enfrontarà al Betis. Cada partit, des que es va certificar la classificació per a la final de La Cartuja, ha semblat un assaig de tot el que es vol mostrar en el duel contra el Betis, començant des de la seguretat defensiva i la minimització del risc d’errors.

Defensa de 4?

Sense Diakhaby, i amb Cömert encara en fase d’aclimatació, és probable que Bordalás recórrega a una defensa de quatre, amb Paulista i Alderete en el centre, i amb Gayà de tornada a la titularitat, després de recuperar-se amb la convenient pausa de la seua última lesió, sense forçar la reaparició. Amb Soler i Guillamón en el doble pivot, Musah i Bryan Gil per les bandes, la davantera seria per a Hugo Duro i Gonçalo Guedes, la gran referència d’aquest projecte.

El València jugarà contra un Rayo que no venç en lliga des del 18 de desembre (2-0 contra l’Alabés) i que, amb tres punts dels últims 33, ha passat de ser l’equip revelació, amb mires europees, a poder complicar-se la vida per la permanència, amb un matalàs que s’ha reduït a cinc punts, a falta del duel d’aquesta nit i del partit pendent contra el Barcelona. No obstant això, en la ratxa del Rayo hi ha senyals que no convé passar per alt.

A casa, el Rayo s’ha mostrat en aquest període com un equip batallador contra els anomenats grans, amb derrotes per la mínima contra el Reial Madrid i l’Atlètic, així com un meritori empat a un davant del Sevilla. A més, els d’Iraola també van plantar molta batalla contra el Betis en la semifinal de Copa. No serà un partit senzill per a un València al qual se li exigeix la candidatura a Europa.