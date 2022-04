Compromís deixa en mans d’Oltra la decisió de liderar la candidatura en 2023

La coalició Compromís no tindrà inconvenient en el fet que la vicepresidenta, Mónica Oltra, puga liderar la candidatura autonòmica de l’espai valencianista en les eleccions de 2023, encara que llavors puga estar imputada pel Tribunal Superior Justícia a conseqüència del cas judicial que l’afecta i pel qual el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 15 de València ha demanat al TSJ la seua imputació.

“Si ella vol, així serà; fins i tot imputada”, ha respost aquest matí la síndica de Compromís, Papi Robles, preguntada per la possibilitat que Oltra, que ha sigut la candidata de la coalició a presidir la Generalitat en les dues últimes eleccions, puga ser-ho de nou en 2023. Robles ja es va posicionar d’aquesta manera en unes declaracions fa unes setmanes.

Així, en Compromís traslladen la decisió sobre el cartell electoral a la mateixa Oltra. La vicepresidenta ja ha respost que no té intenció de dimitir del seu càrrec mentre el TSJ decideix sobre la seua investigació. Tampoc preveu apartar-se temporalment.

La vicepresidenta ha denunciat que hi ha un complot amb ramificacions en la dreta i la ultradreta contra ella i fer un pas arrere seria poc menys que donar-los la raó, per la qual cosa aquest escenari, en aquest moment, no es contempla. En canvi sí que es contempla en Compromís l’horitzó d’Oltra com a candidata mentre està investigada.

“Oltra podrà fer el que considere sobre la seua candidatura”, perquè el que existeix és una intenció de “perseguir” la vicepresidenta del Consell i de buscar d’arribar a les eleccions autonòmiques amb la dirigent de Compromís imputada, respon Robles.

Si Oltra decideix que serà la candidata, en Compromís tancaran files. Amb el discurs que el seu cas no és corrupció, com sí que ho eren els que ella va denunciar en els temps del PP i que van portar molts dirigents conservadors a la presó, encara que també molts altres casos van quedar arxivats després de ser investigats, la coalició donarà suport a Oltra amb el discurs que és víctima d’una cacera de l’extrema dreta.

Si l’horitzó judicial es complicara i Oltra haguera de fer un pas arrere, el nom que agafaria el testimoni com a candidat és Joan Baldoví

Sobre la possibilitat que l’horitzó judicial es complique i que Oltra haja de fer un pas arrere, el nom que agafaria el testimoni com a candidat és el de Joan Baldoví. Sobre aquesta possibilitat, la síndica ha respost aquest matí que Baldoví “sempre té una mirada de servei” i que, en aquest cas, s’escoltaran les necessitats col·lectives que puga tindre la coalició.

Robles, que ha participat aquest matí en un desdejuni amb periodistes, no creu que la situació judicial d’Oltra supose un desgast, sinó que en el fons és una oportunitat, sosté. “Tenim el focus posat en Compromís i és una oportunitat perquè es vegen més les polítiques valentes i contra els poderosos i per a eixir més enfortits”, explica la portaveu parlamentària, que està també convençuda que la causa que afecta Oltra s’arxivarà.

Respecte a una hipotètica coalició autonòmica entre Compromís i Unides Podem, una espècie de front ampli autonòmic per a enfortir l’espai a l’esquerra del PSPV, Robles respon que tot s’ha d’analitzar, tot i que insinua que anant per separat totes dues coalicions poden fins i tot sumar més que juntes, però que en tot cas la decisió es prendrà analitzant els pros i els contres i sempre després de valorar si resulta beneficiós o no per als valencians.

Segons ha indicat, Compromís “no perdrà mai l’autonomia” i “la defensa dels valencians és l’únic que tenim molt clar”. Així, ha remarcat que la força és “d’estricta obediència valenciana” i s’ha mostrat oberta al diàleg amb tots aquells que accepten aquesta premissa.