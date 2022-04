La Comunitat Valenciana supera les 9.000 proteccions temporals a refugiats d’Ucraïna

El Govern central ha concedit a la Comunitat Valenciana 9.229 proteccions temporals a persones desplaçades per la guerra a Ucraïna en tan sols un mes, des que el passat 10 de març es va iniciar el procediment d’urgència per a respondre a aquestes sol·licituds, segons el balanç publicat aquest dilluns pel Ministeri de l’Interior.

Tan sols per darrere de Madrid, amb 10.133 proteccions temporals, el territori valencià és la segona autonomia amb més sol·licituds, seguida de Catalunya (9.023) i Andalusia (7.421).

En tot el país, l’Oficina d’Asil i Refugi (OAR) i la Policia Nacional han concedit un total de 51.957 proteccions, de les quals 29.263 han sigut tramitades en comissaries.

A Alacant s’han tramitat 6.631 proteccions; a València, 2.097, i a Castelló, 501

Per províncies, el pes de les proteccions temporals està a Alacant, on se n’han resolt 6.631, més d’un 70 % del total de la Comunitat Valenciana. A València, han ascendit a 2.097, i a Castelló, a 501.

Des d’Interior detallen que aquestes proteccions permeten obtindre el permís de residència i, per a les persones majors d’edat, el de treball. Així mateix, segons indica la Direcció General de Trànsit, podran utilitzar legalment els seus permisos de conduir a Espanya almenys durant un any.

Els refugiats i refugiades ucraïnesos que arriben a la Comunitat Valenciana poden fer la sol·licitud en el centre de recepció i acolliment habilitat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a la Ciutat de la Llum d’Alacant, així com en les 70 comissaries de Policia Nacional habilitades per a aquests tràmits per tot Espanya.