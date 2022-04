Els municipis de l’Horta rebran de la Diputació 32 milions per a inversions

Els municipis de l’Horta rebran 31.953.963 euros de la Diputació de València en el marc del Pla d’inversions 2022-23. Per comarques, l’Horta Nord té assignats 15.382.031 euros per a repartir entre els seus ajuntaments; tots, excepte Paterna, que, en la seua condició de gran ciutat, participarà en un programa provincial específic. Succeeix el mateix a l’Horta Sud amb Torrent, que no entra en aquesta dotació biennal que deixarà 16.571.932 euros a la comarca. Burjassot, a l’Horta Nord, i Mislata, Aldaia i Xirivella, a l’Horta Sud, superen el milió d’euros en un pla inversor que inclou les mancomunitats de l’Horta Nord, l’Horta Sud, el Carraixet i el Barri del Crist.

El president provincial, Toni Gaspar, ha assegurat que la Diputació “mantindrà el pols inversor en els municipis, que continuaran disposant de recursos econòmics, com mai abans, per a millorar les seues infraestructures”. Els criteris per al repartiment Carlos Fernández Bielsa ha detallat els criteris que justifiquen les quantitats finals incloses en la proposta de Pla d’inversions de la Diputació, amb una part fixa, prorratejada de manera equitativa entre els 264 ens locals, que suposa aproximadament un 35 % dels 140 milions d’euros. A més, un altre 30 % de l’ajuda es concedeix en funció de la població, i el 10 %, segons la superfície. La resta de la quantitat assignada a cada ajuntament depén de criteris com el cost per la prestació de serveis públics, la posada en marxa de plans de mobilitat sostenible i l’existència de plans d’igualtat i zones verdes municipals, de la valoració dels quals depén un 5 % i un 2 %, respectivament, de l’aportació final a cada població. Una altra de les novetats és que els consistoris podran destinar fins a un 1,25 % de la quantitat que reben a l’elaboració d’un pla antifrau, de caràcter voluntari.