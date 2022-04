Intercepten un conductor sense la ITV a Ontinyent i dona positiu en cocaïna i THC

Va ocórrer divendres passat a les 2.30 de la matinada al carrer Vicent Lluís Montes Penadés d’Ontinyent. Una patrulla de la Policia Nacional va cridar l’alto a un conductor que circulava en un turisme per aquesta artèria de la localitat de la Vall d’Albaida. Els agents van confirmar que mancava de la documentació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) en regla, per la qual cosa també van requerir la presència d’una patrulla de la Policia Local d’Ontinyent. L’infractor va ser sotmés llavors a un test de drogues, en el qual va donar un resultat positiu en THC i cocaïna. L’incident va ser resolt amb una denúncia administrativa i el vehicle va acabar sent retirat i traslladat al depòsit municipal.

Tres positius per alcohol i un en drogues A més d’això, durant la matinada de dissabte a diumenge, agents locals d’Ontinyent van interposar tres denúncies administratives per superar el límit legal d’alcohol en sang a tres conductors i una altra per un positiu en el test de drogues en un control efectuat a les dues i mitja de la nit a l’avinguda de Sant Francesc.