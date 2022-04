Puig: “Deixar de parlar de la violència de gènere hui és deixar de parlar dels drets humans”

El cordó sanitari dels partits francesos per a evitar que l’extrema dreta arribe al Govern coincideix a Espanya amb l’entrada de Vox en el Govern autonòmic de Castella i Lleó, formalitzada hui amb la investidura d’Alfonso Fernández Mañueco com a president gràcies al suport del partit d’extrema dreta, que entrarà en l’executiu. Uns fets als quals s’ha referit el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de presentar les ajudes a la rehabilitació d’habitatges al costat del vicepresident i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca.

Puig considera una “anomalia democràtica” l’entrada de Vox en el Govern de Castella i Lleó. “És una anomalia democràtica a Espanya. En tots els països europeus, Alemanya, França, es té clar que cal estar en la defensa dels interessos generals europeus i en els principis europeus. I els principis de la democràcia estan basats en el respecte, la convivència, la coexistència. I que tots els que volen alterar la convivència i que estan en la posició d’una mirada totalitària no poden compartir governs. No és raonable”. El cap del Consell ha explicat que, en la seua última visita a Alemanya, “gent vinculada a la democràcia cristiana em deia no entendre en absolut el que estava passant a Espanya respecte a l’extrema dreta, perquè a Alemanya no compten per a res”. Per això, ha afegit, “cal ser molt rigorosos en aquesta qüestió, perquè no és qualsevol cosa”.

I ha mencionat com a exemple d’això, sense citar-ho, el negacionisme de Vox contra la legislació de violència de gènere. “Deixar de parlar de la violència de gènere hui és deixar de parlar de les qüestions fonamentals que tenen a veure amb els drets humans. No és una qüestió menor, és una qüestió essencial, perquè si deixem passar-ne una, després se’n deixa passar una altra i una altra i al final ja sabem el que ha passat en la història. La història ens ha ensenyat que enfront del totalitarisme no hi ha una actitud d’indiferència. No es pot ser tolerant amb els intolerants”.

A Alacant, on ha assistit a la presa de possessió del nou president del Port d’Alacant, el president de la Generalitat ha afirmat, en referència a la previsible entrada de Vox en el Govern de Castella i Lleó, que “normalitzar l’extrema dreta en els governs no és una bona notícia mai”.

Interrogat sobre la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco com a president del primer govern regional amb Vox, el cap del Consell ha confessat que el “preocupa. Aquesta qüestió que es fa hui no és homologable a cap país europeu, on l’extrema dreta està situada en la marginalitat”, segons el president valencià, perquè “els seus continguts xenòfobs i que tenen a veure amb el menyspreu a la violència de gènere fan molt incompatible una convivència sana”. Per a Puig, “deixar el govern en mans d’aquells que no tenen en el seu ideari una defensa clara dels drets humans” el “preocupa, clar”.