Nadal no jugarà el Comte de Godó

Rafa Nadal no participarà en el Barcelona Open 2022 i no podrà revalidar el títol que va aconseguir l'any passat. El balear no s'ha recuperat de la lesió de costella que va patir en el Masters 1.000 d'Indian Wells.

L'entorn de Rafa va confirmar la seua absència en l'ATP 500 barceloní a través d'un comunicat: "Rafa s'ha donat de baixa en la llista de participants del torneig de Barcelona. No sabem encara quan serà el seu primer torneig en terra batuda. Esperem que siga prompte". Sense Montecarlo ni Barcelona El seu doctor, Ángel Ruiz Cotorro, ja va avançar, després de la seua absència a Miami, que Nadal estaria inactiu entre quatre i sis setmanes per a recuperar-se de les seues lesions en les costelles. El pròxim torneig fixat en el calendari del manacorí és el Masters 1000 de Madrid, que es disputa de l'1 al 8 de maig. La setmana següent es disputa el Masters 1000 de Roma, últim torneig abans de l'arribada de Roland Garros, que arranca el pròxim 22 de maig. Els tornejos que es perdrà La conseqüència més immediata per a Nadal després de confirmar-se la seua absència a Barcelona serà la pèrdua d'un total de 680 punts en el rànquing ATP. Els primers 180 corresponen al torneig de Montecarlo, mentre que els altres 500 són els que va aconseguir com a campió del Barcelona Open en 2021.