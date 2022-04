Un policia israelià mata un palestí que el va apunyalar

Un palestí resident a la Cisjordània ocupada va morir aquest dimarts a la ciutat israeliana d'Ashqelon pels tirs d'un policia al qual abans va apunyalar i va ferir lleument, en un nou incident violent a la regió, que viu setmanes d'alta tensió.

Segons va informar un portaveu de la Policia d'Israel, un oficial va identificar un home que li va resultar sospitós i va procedir a fer-li un control de seguretat abans que aquest traguera un ganivet i l'atacara.

L'oficial va respondre disparant, abatent l'atacant, que va ser identificat com un palestí d'uns 40 anys i resident de la ciutat cisjordana d'Hebron.

Mitjans locals van precisar que l'episodi va tindre lloc en una obra en construcció durant una operació de la Policia per a trobar i arrestar palestins de Cisjordània que es troben treballant a Israel sense el permís necessari, categoria a la qual pertanyeria l'home mort hui.

Aquest episodi se suma a una llarga llista d'accions violentes en les últimes setmanes, en una onada d'atacs de palestins contra israelians i una sèrie de batudes de l'exèrcit a Cisjordània, que van desencadenar forts enfrontaments armats.

Després d'un atac amb tirs a la ciutat de Tel Aviv el passat dijous, que es va saldar amb la mort de tres civils, les forces de seguretat israelianes van matar quatre palestins en territori cisjordà entre diumenge i dilluns: un d'ells en una batuda, un altre per llançar còctels molotov a vehicles, una dona per apunyalar un policia i una altra dona per córrer cap a un grup de soldats.