El preu de la llum es relaxa i baixa dels 230 euros en caure un 3,3 %

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista caurà el dimecres un 3,31 % respecte a aquest dimarts, situant-se lleugerament per davall de la cota dels 230 euros per megavat hora (MWh).

En concret, el preu mitjà del 'pool' per a aquest dimecres serà de 229,44 euros/MWh, 7,86 euros més barat que els 237,3 euros/MWh de dimarts, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollides per Europa Press.

El preu màxim de la llum per a aquest dimecres es donarà entre les 09.00 hores i les 10.00 hores, amb 260 euros/MWh, i el mínim, de 190,0 euros/MWh, es registrarà entre les 05.00 i les 06.00 hores.

En comparació amb fa just un any, el preu del 'pool' per a aquest dimecres serà un 203,9 % superior als 75,5 euros/MWh del 13 d'abril de 2021.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --el denominat PVPC--, a la qual estan acollides quasi 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que en 2021, en el marc de l'espiral alcista de l'energia, al voltant d'1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa en el mercat lliure a preu fix.

Mesures per a abaratir el rebut

El passat 29 de març, el Govern va aprovar un pla nacional per a fer front a l'impacte de la guerra a Ucraïna que inclou, entre altres mesures, la pròrroga de la rebaixa fiscal sobre els impostos que graven el rebut de la llum fins al pròxim 30 de juny, així com l'ampliació del bo social elèctric fins a aconseguir els 1,9 milions de llars beneficiàries.

A més, es va adoptar una actualització anticipada i extraordinària del règim retributiu regulat de les renovables, la cogeneració i els residus (Recore) amb un ajust de 1.800 milions d'euros, amb el qual s'abaixen els càrrecs de la factura de la llum.

Una altra de les mesures acordades per l'executiu va ser una pròrroga fins al 30 de juny de la minoració del gas per a reduir els beneficis extraordinaris en el mercat elèctric, per tal d'ampliar-ne l'àmbit d'aplicació a l'energia contractada a termini i a preu fix des de l'entrada de la norma, si aquest preu és superior a 67 euros/MWh.

Així mateix, els governs d'Espanya i Portugal han presentat una proposta preliminar a la Comissió Europea per a establir un preu de referència per al gas de 30 euros per MWh, amb la finalitat d'abaratir el preu de l'electricitat.