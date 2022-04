La reparació del carril bici de l'Albereda obliga a talar 9 arbres i a baixar la infraestructura a la calçada

La reparació del carril bici de l'Albereda ha obligat a talar 9 arbres i a baixar un tram de la mateixa infraestructura ciclista a la calçada. Ja fa diversos mesos que l'Ajuntament de València havia rebut queixes d'usuaris pel mal estat del paviment del carril bici, ja que els arbres i les arrels alcen la vorera i el fan impracticable per a poder circular. A més, augmenta el perill d'accident per als usuaris, siguen ciclistes o conductors de patinets. Davant aquesta situació, ja s'està reparant el carril bici en una actuació conjunta de les regidories de Jardineria, Mobilitat Sostenible i Manteniment d'Infraestructures (Urbanisme).

El vicealcalde Sergi Campillo ha informat que s'han hagut de talar 9 exemplars perquè suposaven “un perill per a la seguretat de les persones i dels mateixos usuaris” en cas de possibles caigudes. El Servei de Jardineria ha revisat els arbres i els que estan en mal estat han sigut tallats. Dels més de 50 exemplars que hi ha al passeig, només es veuran afectats aquests, ha aclarit el també regidor d'Ecologia Urbana Sergi Campillo.

Dels més de 50 exemplars que hi ha al passeig, només es veuran afectats aquests 9 arbres, ha aclarit el també regidor d'Ecologia Urbana Sergi Campillo. El vicealcalde ha assenyalat que seran replantats quan siga possible.

A més, tots els exemplars que puguen ser reposats, i que no danyen la vorera, una vegada reparada, seran substituïts i replantats amb altres de nous, ha indicat Campillo. Mobilitat s'encarrega de baixar el carril bici a la calçada, Urbanisme ha procedit a reparar la vorera i ha de fer més grans els escocells perquè els arbres hi càpien millor i estiguen més saludables. De fet, els escocells mesuraran 1x2 metres, o 2x2 metres on hi haja més espai.