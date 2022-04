Alerta a València per pluges intenses i ones de 3 metres a les platges

La pluja ja ha començat a caure a València i ha arribat per a quedar-s'hi. La jornada de hui està sent plujosa i, malgrat que en alguns moments els núvols han descarregat amb una mica més d'intensitat, les precipitacions s'esperen en general suaus. No obstant això, el pitjor està encara per arribar. I ho farà demà i, sobretot, en la meitat sud de la província, segons especifica el pronòstic de l'oratge a València elaborat per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

De moment, en aquesta zona ja s'ha activat l'alerta groga per pluges que, encara que no siguen especialment intenses, sí que podrien deixar acumulats més de 60 litres per metre quadrat en dotze hores. A més, la borrasca Evelyn provocarà un temporal marítim que arruïnarà les vacances de platja d'aquells que s'hagen acostat aquesta Setmana Santa 2022 a València amb la intenció de gaudir d'unes jornades de sol i arena. No en va, Aemet anuncia ones de fins a 3 metres en tot el litoral. L'alerta groga per pluges començarà al migdia de demà i es prolongarà fins al Dijous Sant, 14 d'abril, mentre que la preemergència per mala mar començarà a les 20.00 hores de demà dimecres, 13 d'abril, i finalitzarà el matí del Dijous Sant. L'oratge a València demà En línies generals, l'oratge es preveu demà dominat pels cels "nuvolosos o coberts". Es registraran "precipitacions generalitzades" en tota València que, "ocasionalment", podrien anar "acompanyades de tempesta a primera hora" de la jornada. La pluja, que pot ser "localment forta o persistent al sud" de la província, podria caure amb fang a causa de la presència de calitja. A l'interior "no es descarten boires i bancs de boira matinals", mentre que les temperatures màximes baixaran en tot el territori. El vent augmentarà a mesura que avance el dia fins a bufar amb ratxes moderades en el litoral i amb "intensitat forta a la vesprada". A l'interior hi haurà ratxes moderades a la vesprada. A la ciutat de València les precipitacions es prolongaran durant la pròxima matinada i continuaran caient a partir del migdia. Malgrat que en línies generals seran de caràcter feble, a la vesprada podrien adquirir una certa intensitat i, en principi, tindran caràcter persistent, ja que es prolongaran fins a la matinada del dimecres al dijous. Les temperatures seran molt similars a les de hui, amb 17 °C de màxima i 12 °C de mínima. Hi haurà temporal marítim a les platges i a la vesprada el vent agafarà velocitat i bufarà de component nord.