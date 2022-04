El cuer torna a furgar en la ferida taronja

El València Basket torna a desaprofitar una oportunitat d’or i, després de la derrota a Bilbao i la d’ahir a Sevilla davant del Coosur Reial Betis (75-68), deixa escapar l’ocasió d’atrapar el Madrid en la Lliga Endesa i queda a l’espera dels partits del Joventut i del BAXI Manresa per a saber si pot mantindre la tercera plaça.

Peñarroya recuperava Van Rossom i Labeyrie, però va preferir ser prudent i apostar per un quintet inicial amb Hermannsson, Hanlan, Claver, Jasiel i Dubljevic. La fluixa defensa dels primers minuts i la falta d’encert van portar a un parcial de 10-2 després de dos triples de Bertans que van obligar el tècnic taronja a parar el partit, amb poc més de dos minuts disputats.

Un triple de Claver i un mat després de robatori de Jasiel van despertar un València BC que aconseguia un parcial de 2-11 que obligava Casimiro a demanar temps mort. Wiley va tornar a donar un poc d’oxigen als locals, però un triple de Ferrando reduïa la diferència a només un punt al final del primer quart (17-16).

Peñarroya donava continuïtat a Tobey després d’asseure Dubljevic al cap de tres minuts i l’internacional per Eslovènia va respondre fent mal en la pintura i en el tir exterior, encara que els seus set punts van ser insuficients per a evitar arribar al descans amb un 36-29. Els taronja no trobaven la manera de frenar Bertans, que va sumar 15 punts en la primera part.

El València BC es veia incapaç de superar el cuer de la Lliga Endesa i la reacció no podia esperar més. I va arribar de nou amb Dubljevic en pista, amb un triple del capità que va reduir el 40-29 i que va obrir un parcial de 0-12 que va propiciar donar-li la volta al marcador en un no-res, sumant de tres en tres amb triples de López-Arostegui i Puerto i un 2+1 de Jasiel (40-41). Els taronja, més encertats, aconseguien estirar l’avantatge fins al 45-52, però dos triples de Johnson i Bertans (el cinqué ja) posaven el 50-52 abans de l’últim quart.

Arribava l’hora de la veritat i van tornar els triples del Betis i els errors dels taronja des dels 6,75. Va despertar Evans i els taronja, erràtics en el tir, només anotaven en la pintura i des del tir lliure, però això no va ser suficient per a remuntar.