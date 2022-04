Empar Marco, nova cap de gabinet de l’AVL

La periodista Empar Marco, directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació entre els anys 2017 i 2020, ha sigut nomenada nova cap de gabinet de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La incorporació de Marco es va produir dilluns passat, pocs dies després de la presa de possessió de Verònica Cantó com a nova presidenta de l’organisme. En el dia de hui també està previst que es conega la nova responsable de l’Àrea de Comunicació.

A més de la seua trajectòria periodística en mitjans com Canal 9, el periòdic Avui, Catalunya Ràdio, TV3 i La Vanguardia, Marco, llicenciada en Filologia, ha treballat també com a assessora lingüística i traductora-correctora a la Diputació de València i la Conselleria de Cultura. En 1989, a més, va ser coautora de les normes d’estil i de l’estàndard lingüístic d’RTVV, on va treballar també com a assessora de doblatge, assessora lingüística en Ràdio 9 i redactora-periodista. ​

En 2017 va ser elegida directora general de la recentment creada Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, càrrec que va exercir fins al 6 de març de 2020.