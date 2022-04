La PAH frena el desnonament d’una dona víctima de violència de gènere i el seu fill

El desnonament d’Encarnación Hernández, víctima de violència de gènere i amb una discapacitat del 63 %, i del seu fill estava previst per a les deu del matí d’aquest dimecres. En poques hores, tots dos podien quedar-se al carrer. Però, gràcies al suport i a la pressió dels seus veïns i veïnes, del Sindicat de Barri del Cabanyal i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), la família es queda a la seua casa, al seu barri.

“Se suspén el desnonament”, ha anunciat José Luis González, portaveu de la PAH, a les portes de l’edifici. Una notícia que ha sigut rebuda entre aplaudiments i crits de “si que es pot”. Aquest era ja el tercer intent, l’últim va ser el passat 4 d’abril. Segons ha explicat González, la plataforma va instar l’Administració a “assumir la seua responsabilitat” i es va comprometre a oferir un habitatge social a aquesta família en situació de vulnerabilitat.

“La Conselleria d’Habitatge va presentar en el jutjat un escrit amb aquest compromís. Malgrat tot, la propietat de l’habitatge (BuildingCenter, immobiliària vinculada a CaixaBank) no acceptava que es parara el desnonament. Volien saber com i quin dia s’anaven a incorporar a un altre habitatge”, ha afegit. Finalment, han accedit a negociar. Encarnación i el seu fill tenen ara tres mesos més per a trobar una alternativa residencial.

A més, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha lliurat un document a l’oficina del banc, que comparteix número i carrer amb la casa d’Encarnación, en el qual sol·liciten, entre altres reivindicacions, que es comprometa a “oferir un lloguer social a totes les persones i famílies vulnerables i un lloguer assequible a la resta abans d’iniciar un procés judicial i de desnonament”.