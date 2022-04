L’oratge a València hui: alerta groga per pluges i temporal a la platja

La pluja va començar a caure ahir a València i de moment es quedarà entre nosaltres. El pitjor de l’oratge a València aquesta Setmana Santa 2022 es viurà, en principi, hui, sobretot en la meitat sud de la província i en la costa, on ha arribat molt de turisme nacional per a gaudir d’uns dies de sol i platja. Però, segons la previsió de l’oratge per a València de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el litoral no serà el millor lloc al qual acudir aquestes vacances, almenys hui i demà.

I és que l’Aemet ha activat l’alerta groga per temporal marítim en tota la costa valenciana, ja que s’esperen vents de força 7 i ones de tres metres a causa de la influència de la borrasca Evelyn. Aquesta també serà la causant de l’episodi de pluges que ahir, hui i demà afectaran la província de València, la zona sud de la qual estarà hui també en preemergència a causa de pluges que poden deixar acumulats de més de 60 litres per metre quadrat en dotze hores. L’alerta groga per temporal marítim comença aquesta vesprada a les 20.00 hores i es prolongarà fins demà, Dijous Sant, 14 d’abril, mentre que la relativa a les pluges comença al migdia i també s’estendrà fins demà. L’oratge a València, hui En línies generals, l’oratge a València hui es preveu dominat per cels “nuvolosos o coberts”. Es registraran “precipitacions generalitzades” a tot València, que, “ocasionalment”, podrien anar “acompanyades de tempesta a primera hora” de la jornada. La pluja, que pot ser “localment forta o persistent en el sud” de la província, podria caure amb fang a causa de la presència de calitja. En l’interior, “no es descarten boires i bancs de boira matinals”, mentre que les temperatures màximes baixaran en tot el territori. El vent augmentarà a mesura que avance el dia fins a bufar amb ratxes moderades en el litoral i amb “intensitat forta a la vesprada”; en l’interior hi haurà ratxes moderades de vesprada. A la ciutat de València les precipitacions han començat aquest matí i continuaran caient de manera persistent fins a la pròxima matinada. Encara que en línies generals no seran molt cabaloses, en determinats moments podrien adquirir una certa intensitat, sobretot a partir del migdia i ja cap a mitjanit. Les temperatures seran molt similars a les d’ahir, amb 17 °C de màxima i 12 °C de mínima. Hi haurà temporal marítim a les platges, i de vesprada, cap a les 18.00 hores, el vent agafarà velocitat i bufarà amb ratxes fortes de component nord.