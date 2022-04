Xàtiva trau a licitació les obres de reforma del centre d’estimulació precoç

L’Ajuntament de Xàtiva ha tret a licitació les obres per a la reforma del centre d’estimulació precoç siti al carrer Músic Fayos, 20, una actuació amb un pressupost de 155.507,63 euros. S’hi poden presentar ofertes fins a finals d’abril.

L’objecte del projecte és la millora de l’ús de l’edifici actual, mitjançant la col·locació d’un ascensor per a millorar l’accessibilitat a la primera planta de les persones amb mobilitat reduïda, com és el cas d’una part dels pacients infantils que es tracten en aquest centre.

A més, també hi ha previstes altres actuacions com la col·locació de paviment antilliscant, la construcció de cambres perimetrals amb aïllament, el canvi del fals sostre amb aïllament tèrmic i el canvi de fusteria exterior per a millorar l’eficiència energètica, el tractament antihumitat, l’eliminació de la coberta de fibrociment al pati últim, l’agrupació d’aire condicionat i ventilació, la fusteria interior ignífuga i l’execució i adaptació d’acabats en instal·lació elèctrica, la instal·lació d’alarma d’incendis o pintura, entre altres.

“El centre d’atenció precoç té algunes deficiències en matèria d’accessibilitat que van motivar la petició de finançament a la Conselleria per a reformar-lo. Aquest finançament ha sigut finalment concedit i, per tant, ja podem executar les obres de reforma del centre”, ha manifestat la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo.

Les obres tindran un termini d’execució de cinc mesos a partir de la data de signatura del contracte.