El cas de les mascaretes destapa que l’Ajuntament de Madrid va patir una altra “estafa” de 2,5 milions

La investigació de la Fiscalia Anticorrupció del pelotazo dels comissionistes Alberto Luceño i Luis Medina Abascal amb la compra de mascaretes en plena pandèmia de la covid-19 ha destapat que l’Ajuntament de Madrid podria haver patit una estafa de 2,5 milions d’euros en adquirir un milió de mascaretes a un intermediari establit a Nova York (Estats Units). Entre la documentació que el consistori de José Luis Martínez-Almeida va remetre al Ministeri Fiscal hi ha un atestat de la Policia Municipal que conclou que el ciutadà Philippe Haig Solomon, en nom de la consultora Sinclair and Wilde, havia enganyat l’Ajuntament de Madrid en aportar informació falsa sobre la qualitat dels productes.

“La documentació facilitada [...] no es correspon amb les certificacions preceptives que exigeixen la UE i l’Estat espanyol, ja que incloïa documents que s’indiquen per a altres productes com poden ser els cosmètics”, indica l’informe de la Policia Municipal de Madrid.

Sense el consentiment de la UE

L’ofici policial també apunta que el venedor podria haver comés altres delictes, com per exemple contra la propietat industrial, en haver utilitzat de manera irregular etiquetes de la Unió Europea: “S’ha utilitzat amb finalitats comercials i sense el consentiment de la UE el signe distintiu CE per a poder comercialitzar i importar les mascaretes i oferir-les, així, a qualsevol usuari final”.

El document signat per l’intendent en cap de la Unitat de Coordinació Judicial de la Policia Municipal de Madrid destaca, en el mateix sentit, que Haig Solomon també hauria comés, de manera indiciària, un delicte contra els consumidors i usuaris en oferir les mascaretes realitzant indicacions falses, la qual cosa ha provocat un “perjudici greu” a l’Administració i als usuaris finals.