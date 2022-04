Feijóo reobri el debat que governe la llista més votada que el PPCV va enterrar quan va deixar de ser-ho

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a proposar un acord al PSOE perquè governe sempre la llista més votada. Es tracta d’un debat recurrent que els populars plantegen quan són la llista més votada o estan en disposició de ser-ho, però que cau en l’oblit quan ja no són la candidatura amb més suports.

Així ha ocorregut a la Comunitat Valenciana des de 2019, quan el PP va deixar de ser la llista autonòmica més votada en sumar 19 diputats a les Corts enfront dels 27 del PSPV, però que, per contra, la direcció popular va mantindre viu entre 2015 i 2019, quan sí que eren l’opció preferida dels valencians amb 31 diputats enfront dels 23 del PSPV, 19 de Compromís i 13 de Podem, un resultat que va permetre a l’esquerra sumar majoria absoluta i els populars van haver de deixar llavors el Consell.

Així, la idea dels populars que governe la llista més votada no és nova. La va proposar en nombroses ocasions la llavors líder del PP, Isabel Bonig, en la primera legislatura del Botànic. El PP la va enarborar ja en 2015 després de perdre la Generalitat a les mans del Botànic però continuava sent l’opció majoritària i la va tornar a defensar en la campanya electoral de les autonòmiques de 2019. Els populars insistien llavors que els bipartits i tripartits que van arribar al poder en les municipals i autonòmiques de 2015, com el Pacte del Botànic, eren “pactes de perdedors” i que al PP li havien “arrabassat en despatxos el que la ciutadania havia manifestat en les urnes”. Un debat que es va enterrar després, quan van deixar de ser la llista més votada.

Ara l’ha reobert Feijóo, que ja el va plantejar en la seua visita a València abans de convertir-se en president del PP. Ho ha fet després que el CIS d’abril haja elevat aquest dimecres l’estimació de vot del PP, que ha retallat la distància que mantenia amb el PSOE fins als 3,1 punts en un baròmetre que s’ha elaborat després que els populars triaren Núñez Feijóo, el passat 2 d’abril, com a nou president.

En opinió de Feijóo, que governe la llista més votada millora l’estabilitat política, ja que un país que se “sotmet a les minories és inestable”. Si s’haguera fet aquest pacte fa temps, li hauria anat millor a Espanya, assegura Feijóo, encara que, per exemple, a la Comunitat Valenciana, el tripartit acumula set anys de govern i cap de les aliances del PP, per exemple amb Ciutadans, ha tingut tant de recorregut. I a Andalusia en 2018 o a la Comunitat de Madrid i a Castella i Lleó en 2019, la llista més votada va ser la del PSOE, que no va poder governar.

En realitat, Feijóo proposa que governe la llista més votada com a antídot a les aliances a dreta i esquerra, amb Vox o amb Unides Podem, i suggereix una oferta d’acord amb el PSOE que, en cas que l’esquerra no accepte, li done al PP una justificació per a avalar futures aliances amb la ultradreta a partir de les municipals i autonòmiques de 2019.

Càrrecs socialistes defensen que la qüestió de la llista més votada pot ser un debat perillós, perquè la democràcia es construeix també sobre el respecte a les minories.

Càrrecs socialistes, per contra, defensen que la qüestió de la llista més votada pot ser un debat perillós, perquè la democràcia es construeix també sobre el respecte a les minories.