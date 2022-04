Les línies de tramvia que es veuen afectades per la Setmana Santa

Metrovalencia modifica, a partir d’aquest dijous, els horaris dels tramvies de les línies L-8 (Marítim Serrería-Marina Reial Joan Carles I) i L-6 (Marítim Serrería -Tossal del Rei) amb motiu de la celebració de la tradicional Setmana Santa Marinera de la capital del Túria, segons han informat fonts de la Generalitat.

En concret, i per a no interferir en el pas de les processons, s’interromprà el servei entre les parades de Marítim Serrería -Marina Reial Joan Carles I i entre Marítim Serrería -Doctor Lluch mentre dure aquesta celebració religiosa.

Horaris dels tramvies per a Setmana Santa

Així, el Dijous Sant, els mencionats trams sense servei no tenen circulacions entre les 19 i les 22.30 hores, moment en el qual es restabliran els horaris habituals.

El dia 15, Divendres Sant, s’interrompran els trams esmentats de les línies 6 i 8 del tramvia també des de les 19 hores fins a la finalització del servei, atés que és en aquesta franja horària quan es desenvoluparan els actes més importants de la Setmana Santa Marinera i que s’estenen fins a la matinada.

Finalment, el dia 17 d’abril, Diumenge de Resurrecció, les línies L-8 i L-6 tindran el seu servei interromput en les parades esmentades des de les 12 fins a les 16 hores, quan se celebra la desfilada de Resurrecció, amb la qual es donen per conclosos els actes públics de la Setmana Santa Marinera. A partir d’aquesta hora de la vesprada, la normalitat horària i de trajectes es restablirà fins a finalitzar el servei habitual.

D’altra banda, els dies laborables de la setmana de Pasqua, 19, 20, 21 i 22 d’abril, el metro oferirà als seus usuaris servei ordinari encara que no hi haja classes en col·legis, instituts i universitats. D’aquesta manera, hi haurà el mateix nombre de trens i freqüències per als desplaçaments per la capital i l’àrea metropolitana que un dia laborable normal.