El Ministeri reconeix el greu estat de la platja de Tavernes de la Valldigna i la declara zona d’emergència

Aquesta vegada sí, el Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) ha pres consciència sobre l’extrema situació en què es troba la platja de Tavernes de la Valldigna després dels últims temporals. Així, almenys, sembla indicar-ho el fet que, després d’estudiar l’informe emés per la Demarcació de Costes a la Comunitat Valenciana, haja donat llum verda a la declaració de zona d’emergència, un mecanisme que permetrà actuar en breu per a deixar l’arenal en condicions decents de cara a la temporada estival.

El departament que dirigeix Teresa Ribera ha posat preu a l’actuació, poc més de 2 milions d’euros només per a la zona de Tavernes, Cullera, Gandia i Xeraco, si bé encara no s’han donat massa detalls sobre els treballs que s’hi duran a terme.

Segons ha pogut saber Levante-EMV, el projecte preveu un abocament d’arena molt important que arribarà tant a la Goleta com a la zona del litoral més al sud, a la platja urbana. El Miteco haurà de determinar ara la quantitat de metres cúbics que s’utilitzaran. En aquestes zones, l’últim temporal va arrossegar tota l’arena i va deixar a l’aire els fonaments dels edificis de primera línia.

Per la inversió, tot apunta al fet que serà una actuació d’envergadura. De fet, la informació que ha pogut recaptar aquest periòdic sembla indicar que l’objectiu del Ministeri és retornar l’arenal a la situació en què es trobava abans del temporal del passat mes de març, cosa que significa, entre altres aspectes, que la zona de l’edifici Santana i San Bernardo recuperaria el seu nivell, els fonaments dels edificis deixarien d’estar a l’aire i l’arena tornaria al nivell de les escales d’accés.

A la Goleta, d’altra banda, es recuperarà un espai acceptable d’arenal no només perquè hi haja espai per als i les banyistes sinó també per a protegir els habitatges. A més, hi haurà actuacions per a solucionar els problemes en infraestructures danyades, com el famós avió.

A Cullera s’actuarà a la platja del Brosquil, al sud de la desembocadura del Xúquer, una obra que més que reparar els danys ocasionats en aquest punt està destinada a ajudar a retindre l’arena a la zona de la Goleta de Tavernes.

La regidora de Turisme de Tavernes, la socialista Lara Romero, es felicitava ahir per la ràpida resposta del Ministeri, ja que fa només una setmana que el cap de Costes a la Comunitat Valenciana, Antonio Cejalvo, es reunia amb les autoritats locals, a les quals va informar de la redacció de l’informe i la presentació d’aquest davant dels tècnics del Miteco.

Per la seua banda, l’alcalde, Sergi González, es mostrava caut a l’espera de conéixer amb més detall l’envergadura de l’actuació, ja que no posseeix més informació d’aquesta. El regidor d’Urbanisme, Josep Llàcer, al seu torn, indicava que l’aportació d’arena és una bona solució a curt termini, però demanava que “aquesta classe d’actuacions vagen acompanyades de sistemes que permeten retindre l’arena perquè l’arena que ara s’hi aboque no desaparega en el pròxim temporal”.

La previsió és que l’actuació es duga a terme d’ací a unes tres setmanes, però això dependrà dels tràmits ambientals necessaris per a extraure i depositar l’arena.