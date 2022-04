Russafa demana reformular les revetles pel vandalisme i les baralles en les últimes Falles

Els responsables de la plataforma Conviure Russafa han denunciat que, en les passades Falles, es van disparar en aquest barri “els altercats, les agressions, les conductes incíviques, el vandalisme i l’ús irresponsable dels petards i de la pólvora, per part d’uns pocs”, i han demanat obrir un debat sobre les macrorevetles i determinats “factors de risc” com la proliferació de barres en les quals es ven alcohol sense control i que alteren la convivència veïnal.

Aquesta és l’anàlisi que fan de les últimes Falles tant els veïns i els hostalers com les entitats falleres. “Totes les parts —indiquen des d’aquest col·lectiu— han coincidit a identificar que ha sigut l’eufòria i l’efecte xampany associat a la desescalada progressiva de la covid el que ha generat un impacte molt notable de la celebració de les Falles a la ciutat de València i en els seus barris”, però que no poden ni deuen entelar “la imatge del treball de control continuat del col·lectiu faller” ni de la resta de sectors implicats.

Conviure Russafa integra l’Associació de Veïns i Comerciants de Russafa (Russafi), l’Associació per una Hostaleria Responsable a Russafa (Al Balansí), l’Agrupació de Falles de Russafa i les principals entitats culturals del barri. En una reunió amb el regidor de l’Àrea de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i el comissari en cap de la Policia Local de València, José Vicente Herrera, els portaveus de Conviure Russafa han transmés a les autoritats la seua “preocupació” en relació “amb els incidents que es van patir a Russafa, a conseqüència de l’esclat de celebració” associat a les primeres festes de la normalitat. Amb l’objectiu que no tornen a repetir-se aquests episodis de vandalisme, gamberrisme o agressions, proposen —entre altres mesures— que es recuperen els concerts de l’Albereda, que permeten concentrar desenes de milers de joves valencians i visitants en un únic punt, “a fi de millorar la capacitat de control d’aquests esdeveniments i permetre que les revetles recuperen la seua dimensió natural, dirigides als fallers i els veïns dels barris”.

Aquesta proposta, indiquen, caldria escometre-la amb vista a les Falles de 2023, “que coincidiran amb el cap de setmana, amb el consegüent increment de visitants per a la ciutat”.

Com a factors de risc s’han identificat “la venda indiscriminada d’alcohol promoguda pels venedors ambulants, la instal·lació massiva de barres per part de tota mena d’establiments, el perill associat a la venda d’alcohol durant les matinades des de les botigues de conveniència o els llocs de mojitos que enguany han proliferat sense control per tota la ciutat”.

D’altra banda, i associades al perill dels consums abusius d’alcohol, “s’han detectat guerres de petards en els encreuaments i xamfrans i alguns dels carrers més emblemàtics i concorreguts del barri o la venda de pirotècnia de categoria F4, que hauria d’estar més perseguida”; aquests fets suposen “un perill evident que reclama la mobilització ciutadana i el disseny dels corresponents dispositius policials per a evitar que es puguen repetir”, conclouen.