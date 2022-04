Rússia amenaça de desplegar armes nuclears si Suècia i Finlàndia entren en l’OTAN

El vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, Dmitri Medvédev, va amenaçar aquest dijous amb el desplegament d’armes nuclears al Bàltic si Suècia i Finlàndia ingressen en l’OTAN.

“Caldrà reforçar l’agrupació de forces de terra, la defensa antiaèria, desplegar importants forces navals en les aigües del golf de Finlàndia. I, en aquest cas, ja no es podrà parlar d’un Bàltic sense armes nuclears. L’equilibri ha de ser restablit”, va escriure l’alt càrrec en el seu compte de Telegram.

Medvédev, ex primer ministre i president de Rússia entre 2008 i 2012, va subratllar que per a Moscou “no és tan important quants països hi ha en l’OTAN, 30 o 32”, ja que “dos més, dos menys, pel seu pes i població, no fan gran diferència”.

Però va posar l’accent en el fet que si Suècia i Finlàndia entren en l’OTAN, es duplicarà la longitud de la frontera terrestre entre Rússia i l’Aliança Atlàntica, per la qual cosa —va recalcar— caldrà enfortir-la.

Medvédev va indicar que no té sentit pensar que l’“operació militar especial” russa a Ucraïna és la culpable que es plantege l’ingrés de Suècia i Finlàndia en l’OTAN.

“Això no és així. En primer lloc, ja abans va haver-hi intents d’arrossegar-los a l’OTAN, i, en segon lloc, cosa que és important, no tenim disputes territorials, com amb Ucraïna, amb aquests països”, va agregar.

L’expresident rus va indicar que l’opinió pública de Suècia i Finlàndia està dividida quasi a parts iguals sobre la necessitat d’ingressar en l’OTAN. “Ningú assenyat vol que augmenten els preus i els impostos; que augmente la tensió al llarg de les fronteres, que hi haja (míssils) Iskander, (armes) hipersòniques i vaixells amb armes nuclears literalment a un pas de la seua casa”, va afegir.

“Confiem que s’impose la sensatesa dels nostres veïns del nord. I, si no, com es diu, ells mateixos s’ho hauran buscat”, va resumir.