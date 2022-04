Torna la Volta a Peu a València i se solidaritza amb el poble ucraïnés

Després de dos anys absent del calendari a conseqüència de la pandèmia, València recupera una de les seues proves més emblemàtiques, la Volta a Peu, que se celebrarà el diumenge 22 de maig. Serà la 66a edició de la carrera popular per excel·lència que, des de fa dècades, reuneix corredors de totes les edats. Serà la gran festa del running, organitzada un any més per l’SD Correcaminos i l’Ajuntament de València.

La 66a Volta a Peu València Caixa Popular discorrerà pel centre de la ciutat amb un circuit de 6.200 metres, amb eixida i meta a l’Albereda, i, com és tradició, es podrà completar corrent o caminant, ja que es tracta d’una prova no competitiva l’objectiu de la qual és fomentar l’activitat física i l’esport. Una de les novetats d’aquesta edició és que es premiarà amb un trofeu la família més nombrosa. La Volta a Peu tindrà com a fi solidari ajudar les persones que fugen de la guerra a Ucraïna per mitjà de la Fundació Junts per la Vida. Així, dels tres euros que costa la inscripció, un anirà directament a aquesta entitat. Inscripcions obertes Tots els que vulguen ja poden inscriure’s per a participar en la Volta a Peu València Caixa Popular en la pàgina web de la prova, www.voltapeuvalencia.org, o presencialment en les plantes d’esports dels centres d’El Corte Inglés.