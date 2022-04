Alcàsser invertirà 55.000 € per a garantir la seguretat de la festa dels Bous

L'Ajuntament d'Alcàsser continua mostrant el seu compromís amb les associacions festeres de la localitat. En aquesta ocasió, l'alcaldessa Eva Zamora s'ha reunit amb els Clavaris dels Bous, encarregats d'organitzar la setmana de bous de les festes d'estiu, amb l'objectiu de repassar detalls relacionats amb la seguretat.

Així, com ha explicat Zamora, «mantenim el compromís d'aquest consistori per a finançar la posada en marxa d'elements de seguretat, sanitat i protecció ciutadana, amb l'objectiu que les festes puguen desenvolupar-se sense cap mena d'incident». En aquest sentit, l'Ajuntament d'Alcàsser invertirà al voltant de 55.000 € per a garantir la seguretat de la festa.

L'alcaldessa d'Alcàsser ha agraït als Clavaris dels Bous el seu «esforç i treball per tirar avant unes festes tan importants per al nostre poble» i ha demanat a la ciutadania que «col·labore perquè la setmana de bous puga dur-se a terme amb la màxima normalitat. Des de l'Ajuntament continuarem treballant conjuntament amb la resta de col·lectius festers per a reactivar un sector que ha estat molt de temps paralitzat a causa de la pandèmia».