El creixement de l'extrema dreta encoratja el discurs recentralitzador

Aquesta setmana pasqüera servirà perquè Vox s'estrene en un govern d'una comunitat autònoma mentre pregona per la desaparició d'aquestes estructures administratives recollides en l'article 137 de la Constitució Espanyola. I encara que la contradicció pot semblar evident, el discurs de l'extrema dreta encoratjant una recentralització de l'Estat comença a calar i guanyar adeptes.

És una de les conclusions de l'últim estudi de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i el Centre de Polítiques Econòmiques d'Esade (EsadeEcPol) sobre la polarització política, social i territorial a Espanya. Aquest, comparat amb altres baròmetres autonòmics, mostra un creixement dels que aposten per eliminar competències a les comunitats autònomes i donar-li-les al Govern central.

Segons aquest estudi, a la Comunitat Valenciana un 24 % dels enquestats (quasi un de cada quatre) defensa que el seu model territorial seria el d'un estat sense autonomies, mentre que un 23 % opta perquè es mantinguen igual, un 20 % demana més competències i un 19 % en demana menys. No obstant això, la defensa d'eliminar les competències autonòmiques (i amb això la mateixa existència de la Generalitat o la Junta de Castella i Lleó, per exemple) és en el cas valencià el més alt de les set comunitats incloses en l'estudi, empatant amb Madrid.

Aquest percentatge, a més, suposa un increment de més de set punts respecte als que defensaven aquesta forma d'organització administrativa fa un any (16,7%), segons va recollir el baròmetre de la Generalitat de 2021, i de més de cinc respecte al de 2017 (18,8 %).

No és l'únic punt en el qual es registra un creixement que coincideix amb el discurs nacionalista i populista de l'extrema dreta. També en el sentiment identitari es constata una pujada d'aquells que asseguren sentir-se «solament espanyols» enfront d'altres possibilitats com «tan espanyol com valencià» o «més valencià que espanyol».

En aquest sentit, el 27,7 % de valencians que van respondre a l'estudi de l'ICIP i l'Esade van assegurar que se sentien «solament espanyols», més de huit punts per damunt que el baròmetre de la Generalitat de 2021 (un 19,2 %) i 10 punts més que en 2019 i 2017. De nou una pujada que està relacionada amb el creixement de l'extrema dreta, la seua institucionalització i l'agitació del descontentament social en el seu benefici.

Amb aquest terreny adobat principalment per Vox haurà de bregar no sols l'esquerra, sinó també el PP i els seus nous lideratges. Feijóo ha fet gala des del seu aterratge a Génova, 13 de la defensa del model autonòmic, mentre que a la Comunitat Valenciana la secretària general, María José Catalá, assegura en una entrevista amb Levante-EMV que la seua línia roja és no renunciar «ni un mil·límetre d'autogovern».