Iggy Pop celebrarà el seu 75é aniversari a València

El llegendari cantant de rock Iggy Pop torna als escenaris aquest estiu amb una gira que el portarà per gran part d'Europa. Farà parada a València. Iggy Pop actuarà a la Ciutat de les Arts i les Ciències el pròxim 21 de juliol en el marc del festival Diversity València, en el qual també actua Christina Aguilera, Black Eyed Peas, HER o Maneskin.

El cantant compleix 75 anys el pròxim 21 d'abril i ho celebrarà amb aquesta gira europea. Feia més d'una dècada que no visitava València.

Considerat com el Nobel de la Música, el jurat internacional va reconéixer la carrera de Pop des del seu lideratge en la mítica banda The Stooges fins a l'actualitat, marcant l'era del rock i obrint pas tant en els seus 19 àlbums d'estudi com en les seues impactants i memorables actuacions en directe.

El Diversity València Festival, que se celebrarà del 21 al 23 de juliol, té entre els seus noms —junt amb el del ja esmentat Måneskin, que farà el seu únic concert anunciat a Espanya per a 2022— el misteriós fenomen H.E.R., per primera vegada a Espanya i únic concert que l'artista donarà en 2022 en tot el país.

Les entrades per al concert d'Iggy Pop a València poden aconseguir-se a través del web del Diversity Festival.