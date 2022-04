No poden soterrar un familiar perquè no hi ha nínxols lliures al cementeri de Benimàmet

Una família de Benimàmet es va trobar ahir amb la desagradable situació de no poder soterrar una anciana de la seua família perquè al cementeri municipal de Benimàmet no hi havia cap nínxol lliure. Encara que es va buscar una solució alternativa, consistent a ficar la dona en el nínxol d'un altre familiar, els problemes amb els noms i el parentiu no ho van fer possible, de manera que el cos va haver de tornar, després de diverses hores en el cotxe fúnebre, al tanatori del qual havia eixit. Hui s'espera poder donar sepultura a la dona al cementeri de Campanar. A més, s'ha presentat una denúncia.

Segons van informar fonts familiars, la dona va morir dissabte a la vesprada i el soterrar es va programar per a les 12 del matí d'ahir al cementeri de Benimàmet, d'on és la família. Eren dos dies després de la mort, justificats, això sí, pels dies festius. La sorpresa va vindre, no obstant això, en el moment mateix d'anar a soterrar-la. Després de fer la missa al tanatori, el cos va ser traslladat fins al cementeri i ja amb el cos allí els van dir que no podia rebre sepultura perquè, simplement, no hi havia cap nínxol buit.

L'única alternativa que es va plantejar va ser soterrar la dona en un nínxol ocupat per un familiar llunyà que ja feia més de 40 anys que es trobava allí

Després de l'impacte de la notícia es va parlar amb personal del cementeri i fins i tot de la regidoria responsable del recinte, però no hi va haver solució. L'única alternativa que es va plantejar va ser soterrar la dona en un nínxol ocupat per un familiar llunyà que ja feia més de 40 anys que es trobava allí. L'operació consistia a traure les restes i ficar el nou fèretre al costat d'aquestes, però "quan ja havien llevat la làpida i estava tot a punt, la funerària va dir que els cognoms no coincidien i ho va paralitzar tot".

Finalment es va plantejar la possibilitat, després d'hores de tràmits, de traslladar el cos al cementeri municipal de Campanar, però tampoc es va poder aconseguir l'autorització i es va traslladar de nou al tanatori per a intentar hui celebrar finalment el soterrar en aquest segon cementeri.

La família, inclòs el marit de la difunta, de 93 anys, va lamentar ahir, amb una certa indignació, la situació que estaven vivint, i en responsabilitzen l'ajuntament, per no tindre nínxols disponibles i per no buscar solucions, independentment que tothom estiguera de pont. A més, s'ha posat una denúncia per a depurar responsabilitats.