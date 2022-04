Agressió homòfoba en una discoteca de València: “Fill de puta, la gent com tu s’ha de morir”

Una nova i menyspreable agressió homòfoba ha tingut lloc en una discoteca de València. Tot va succeir la matinada del passat diumenge 17 d’abril, quan, després del brutal atac, un jove va resultar amb el septe nasal trencat, hematomes en cara, coll i braços i un traumatisme cranial. Ara, Ángel Márquez, víctima de l’agressió, demana la col·laboració ciutadana per a trobar testimonis de la palissa i el seu agressor.

Tal com narra Ángel en el seu perfil d’Instagram, cap a les cinc del matí es trobava a la sala gran de la discoteca Akuarela Playa en companyia d’un xic. En aquell moment, tres persones es van acostar a ell i el van amenaçar perquè abandonara el local, a la qual cosa aquest es va negar. A partir d’aquell instant, un dels homes va començar a colpejar-lo repetidament a la cara i el va tirar a terra. Seguidament, els altres dos agressors van començar a pegar-li i a proferir-li insults homòfobs com “marieta de merda”, “fill de puta” o “la gent com tu s’ha de morir”.

Segons el testimoniatge de Márquez, una amiga d’Ángel que també va eixir aquella nit i que es trobava en aquest local del carrer Eugenia Viñes, va intentar separar els agressors del seu amic però no ho va aconseguir i també va acabar en terra i amb ferides a la cara.

Quan pensaven que per fi el personal de seguretat de la discoteca anava a intervindre perquè la pluja de colps cessara, un dels vigilants va desallotjar, presumptament, la víctima del local “de males formes” i sense preocupar-se per la situació d’aquest jove valencià, que va patir importants ferides de les quals ha compartit fotos en les seues xarxes socials.

Ángel demana ara ajuda per a difondre aquest missatge i trobar els seus agressors.

Per la seua part, l’associació Lambda ha oferit suport a aquest jove i l’anima a dirigir-se a Orienta, l’oficina per a l’assessorament i el suport a persones LGTBI, familiars i persones acostades.