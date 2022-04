Ribó encarrega un informe jurídic sobre les obres de la ZAL

L’alcalde, Joan Ribó, ha encarregat un informe als serveis jurídics de l’Ajuntament de València per a determinar l’abast i les conseqüències que puguen derivar-se per a la ciutat de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·la, per segona vegada, el Pla especial de la zona d’activitat logística (ZAL) del port, a conseqüència del recurs que va presentar l’Associació de Veïns de la Punta La Unificadora i el col·lectiu Per l’Horta. Després de la sentència, ha arribat la petició dels veïns a l’Ajuntament perquè anul·le, via declaració de lesivitat, l’acord que va validar les obres de reurbanització i condicionament de la ZAL, actualment en marxa. L’alcalde ha encarregat als serveis jurídics un informe que determine els passos que ha de donar l’Ajuntament.

La sentència pot tindre conseqüències per a l’Ajuntament, que Ribó vol conéixer, per això l’encàrrec de l’informe jurídic. La sentència, segons ha assegurat l’alcalde, ha sigut “una decepció”. “Pensàvem que amb el nou pla especial tot quedava resolt, però algú no va fer bé les coses”, ha destacat hui l’alcalde en la presentació del programa commemoratiu dels 35 anys del jardí del Túria. L’alcalde, que en la seua campanya va defensar la reversió de la ZAL a sòl agrícola i horta, va acabar acceptant el nou pla especial de la zona logística presentat pel Port de València, que incloïa un corredor verd i algunes millores ambientals i que va ser aprovat per la Generalitat en 2018. Ribó ha recordat que la sentència deixa la ZAL, en la qual s’han invertit 130 milions d’euros, en una situació molt complexa i amb indemnitzacions. Mentre Per l’Horta espera que el Govern de Ribó inicie ara el procés d’anul·lació de les obres, Ribó advoca per una solució definitiva per al conflicte, “que dura ja molts anys”. L’alcalde dona per descartada l’opció de recórrer contra la sentència que emplaça la Generalitat a aplanar-se i buscar una solució per a revertir el que es puga d’horta. El recurs contra la ZAL, un espai logístic construït després d’expropiar de les seues cases d’horta desenes de famílies i generar una profunda fractura social a la Punta, podria arribar de part de l’Autoritat Portuària de València (APV).