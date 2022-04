Sagunt anima a celebrar el Dia de la Mare amb el comerç local

L’Ajuntament de Sagunt, mitjançant el Departament de Comerç i Mercats, posa en marxa una nova campanya, amb motiu del Dia de la Mare, que té com a objectiu dinamitzar el comerç minorista i fomentar les compres els dies previs a aquesta celebració.

La regidora Ana María Quesada explica que “el que pretenem amb aquestes campanyes és fer arribar el missatge de la importància de comprar en el comerç local, que cada compra hi compta, que cada gest que fem i on el fem hi compten i que som importants a l’hora de comprar”. Es tracta d’una iniciativa amb l’eslògan “El millor regal del comerç local és per a mamà”, que busca relacionar el desig que es faça la compra, en aquest cas per a la mare, en establiments del comerç local.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, destaca que en el comerç local es poden trobar tota mena de productes, des de flors, bombons o joies, fins a qualsevol producte de tecnologia, i que aquesta festivitat és una bona oportunitat per a comprar en el comerç del municipi: “Aquesta campanya és una bona manera de lligar aquest desig que tenim per agrair-li a les nostres mares tot el que han fet per nosaltres, que, sens dubte, és moltíssim, a través de la compra en el comerç local. Quan pensem en les nostres mares, al mateix temps estem pensant en comerç local, perquè elles són les que més interioritzat ho tenen i és important que això passe a les noves generacions. Aquesta campanya és una porta d’entrada al fet que generacions més joves també es plantegen conéixer millor el nostre comerç”.

Per a aquesta campanya s’ha distribuït cartelleria entre els comerços participants de Sagunt i el Port, fins a 600 comerços, perquè puga exposar-se en els seus aparadors i portes d’entrada, i així continuar ajudant i impulsant el xicotet comerç local.

La inversió total d’aquesta iniciativa és de 2.781 euros, sobre la qual Quesada indicava que “amb poquets diners, intentant racionalitzar el pressupost de la nostra delegació, hem intentat fer el màxim possible”.