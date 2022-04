Torrent empadrona 150 refugiats ucraïnesos en un mes

Torrent ha empadronat, el mes de març, 150 persones procedents d’Ucraïna. Així ho ha revelat aquest dimecres l’alcalde, Jesús Ros, durant un desdejuni informatiu. El socialista ha qualificat la xifra de “molt important en un sol mes”.

Segons ha detallat l’alcalde, l’arribada a Torrent d’aquestes persones, seixanta de les quals són menors, ha sigut possible gràcies a dues associacions locals com Nova Vida i Fundació Amigó. “Són aquestes associacions les que s’estan encarregant d’atendre les persones refugiades, però l’Ajuntament hi és per a tot el que necessiten”, ha indicat el mandatari.

En aquest sentit, Ros ha explicat que la majoria de les persones empadronades ho ha fet en domicilis particulars, “principalment de torrentins i torrentines que durant anys van participar en el programa d’acolliment de menors a l’estiu que desenvolupava Fem Futur”. L’alcalde ha afegit que el consistori “ha fet un gran esforç per a facilitar l’escolarització d’uns seixanta menors, així com resoldre la garantia sanitària per a tots els refugiats”.

El dirigent ha agraït la tasca d’aquestes associacions, així com la de voluntaris ucraïnesos ja residents a Torrent, que estan ajudant els refugiats en tasques d’interpretació i traducció.