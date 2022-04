La biografia de Nino Bravo es presenta a València

Coincidint quasi exactament amb el 49é aniversari del tràgic accident que va segar la vida de Nino Bravo, ahir es va presentar a Ámbito Cultural d’El Corte Inglés de Colom la biografia autoritzada del cantant d’Aielo de Malferit, Nino Bravo, voz y corazón, prologada per la seua vídua, M. Amparo Martínez, i l’autor de la qual és Darío Ledesma. A l’acte van assistir, a més de desenes de seguidors de la veu valenciana més universal, les filles de Nino Bravo, M. Amparo i Eva, així com l’alcalde d’Aielo del Malferit, Rafael Espí. El llibre va ser presentat pel periodista Miguel Ángel Orts, i, durant la presentació, el cantant Felipe Garpe va interpretar peces tan conegudes de Nino Bravo com Vivir o Libre.