Goteres al Centre de Salut de Torrent

El Partit Popular de Torrent alerta que les pluges d’aquests últims mesos “estan agreujant les deficiències en les instal·lacions sanitàries” de la ciutat. Concretament, apunten al Centre de Salut I, al carrer Pintor Ribera, on ahir hi havia poals per a recollir l’aigua de les goteres.

El Grup Popular afirma haver rebut “fotos i vídeos enregistrats per pacients en què s’aprecia el degoteig constant, tant en eixir de les escales en la primera planta del centre de salut, com en els lavabos”. En la zona dels lavabos, detallen els populars, “es veu el sostre sense les plaques del fals sostre, per on cau l’aigua de la pluja, i la porta corroïda en la part inferior a causa de les filtracions d’aigua”. Des del Partit Popular de Torrent, insten l’alcalde, Jesús Ros, “a posar-se a treballar i que sol·licite a la seua companya de partit, la consellera Ana Barceló, que escometa les reformes necessàries i reparacions de manteniment que facen falta al centre de salut del carrer Pintor Ribera”. Recorden que és un centre de referència a la ciutat, que alberga les urgències i que atén 40.000 torrentins.