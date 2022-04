Puig anuncia que el servei de metro serà gratis els diumenges fins a l’estiu

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous, durant la sessió de control, que Metrovalencia, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló seran gratuïts els diumenges durant els pròxims tres mesos.

La mesura forma part del pla de la Generalitat per a fomentar la baixada de la inflació. “Amb la finalitat d’incentivar el transport públic i avançar en la transició ecològica, el servei de Metrovalencia, TRAM d’Alacant i TRAM de Castelló seran gratuït els diumenges”, ha indicat Puig.

Aquesta mesura complementa les que ja s’han pres en el transport metropolità de València, en el qual s’han reduït un 50 % les tarifes i s’ha efectuat la integració tarifària, una reducció que també arribarà al 50 % en els preus del TRAM d’Alacant.

La proposta s’emmarca dins del Pla Reactiva impulsat per l’executiu autonòmic com a resposta a la crisi econòmica generada per la invasió russa d’Ucraïna i l’increment dels preus.

“Hi ha diferents maneres d’afrontar una crisi, la seua (responent al PP), que va ser amb retallades massives, o la nostra, que és sense retallades i donant una eixida als que més ho necessiten, amb 9.000 milions del Pla Reactiva”, ha expressat en resposta a la síndica popular, María José Catalá.