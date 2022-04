On ha nevat a la Comunitat Valenciana

En tot just 24 hores, l’oratge a la Comunitat Valenciana ha fet un gir de 180 graus. Del fred quasi hivernal a una temperatura de nou primaveral. El mes d’abril està sent excepcionalment variable quant a la temperatura i les precipitacions. La jornada d’ahir va ser especialment freda. L’enfonsament tèrmic va agafar per sorpresa a molts, amb un oratge més típic de l’hivern que d’aquesta època de l’any. A més de la pluja que va acompanyar durant pràcticament tot el dia, l’entrada d’una massa d’aire freda procedent de les capes més altes de l’atmosfera va fer que la cota de neu baixara i que els flocs començaren a cobrir alguns punts de la Comunitat Valenciana.

Les zones en les quals ha nevat a la Comunitat Valenciana

La neu va sorprendre molta gent, tant per la intensitat de la nevada com per les dates. És el cas d’Aitana. La Universitat d’Alacant es va fer ressò en les seues xarxes socials de la copiosa nevada que ahir va començar a caure sobre alguns pics de l’interior de la província. El cim de la serra de Serella, en l’interior de la província d’Alacant, segons informa el Laboratori de Climatologia de la UA, es va cobrir de blanc en tot just unes hores i la situació es va repetir en altres punts de la serra d’Aitana i l’Alcoià. Les imatges publicades per la Universitat d’Alacant eren molt cridaneres. La nevada a Aitana va ser especialment copiosa i abundant. La neu va quallar i presentava un cert gruix. En alguns punts va cobrir vehicles i es va superar el pam de neu acumulada.

La nevada está siendo bastante intensa en las cimas, y por ahora parece que se está acumulando más en Aitana. Nos llegan estas impresionantes imágenes desde allí.



Muchas gracias a nuestro amigo Jordi Payà (@oratgenet) por hacernos llegar el vídeo.



Igual que a Alacant, les comarques de l’interior de Castelló van ser l’escenari també d’aquesta excepcional nevada en ple mes d’abril. Zones com Ares o Portell van tornar durant unes hores al cru hivern, amb temperatures molt fredes i precipitacions en forma de neu.

En realitat, la neu va fer acte de presència en aquelles zones situades en els punts més alts de la Comunitat Valenciana. Encara que no arribara a quallar, la baixada de temperatures i la presència de precipitacions van fer possible que aquestes foren en forma de neu quan la temperatura baixava. A la província de València, la neu no va arribar a quallar significativament en cap zona, però sí que es van produir precipitacions constants durant tot el dia i en alguns punts de l’interior, a les comarques del Racó d’Ademús, Utiel-Requena o la Serrania, va arribar a caure aiguaneu.