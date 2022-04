Quasi 21.000 valencianistes aniran a La Cartuja després del polèmic repartiment d’entrades

Prop de 21.000 valencianistes es desplaçaran fins a Sevilla aquest dissabte per a acompanyar el seu equip a La Cartuja en la final de la Copa del Rei, després d’un repartiment d’entrades que ha eixamplat la bretxa que hi ha entre la directiva que encapçala Anil Murthy i bona part de l’afició.

Després de la negociació del València CF i del Betis amb la Reial Federació Espanyola, tots dos clubs van rebre un total de 20.757 entrades, en el cas valencianista en la zona nord de l’estadi. En aquell moment, el club valencià va explicar, en un primer comunicat, que en posaria a la venda 17.497 i que se’n reservava 3.260 per als seus compromisos institucionals.

Per a repartir les localitats entre els socis, va establir com a requisits haver assistit al huitanta per cent dels partits d’aquesta campanya i que foren abonats des de fa huit temporades.

No obstant això, quan els socis van accedir al web creat per a la venda per a comprovar si podien optar a les localitats, es van adonar que a penes 13.000 abonats complien tots dos requisits.

L’endemà, l’entitat va reconéixer que n’eren 13.565 i que, en realitat, el paquet per als socis era de 12.745, una xifra que, segons va indicar el club, superava les 12.106 entrades que es van vendre als socis per tindre aquesta condició en la final de 2019.

En aquest mateix comunicat, el club va explicar que les altres 4.752 entrades es destinarien a “abonats VIP del camp de Mestalla, aficionats d’altres llocs del món que no poden ser abonats, Associació de Futbolistes del València CF, jugadors de l’Acadèmia VCF, escoles amb convenis, Associació Xicotet Accionista i empleats”.

L’entitat no ha fet públics els criteris amb els quals les ha repartides però la Federació ha revelat que els jugadors valencianistes han demanat entrades i cada un n’ha rebut, de l’entitat, vint-i-quatre (quatre gratis i vint pagades).

Però, malgrat aquesta polèmica, milers de seguidors han organitzat un viatge a Sevilla facilitat pel fet d’estar encara València en vacances escolars durant aquesta setmana i per ser el dilluns festiu en diferents municipis de la província, dues situacions que han afavorit que molts grups s’hagen organitzat per a acudir-hi en cotxes particulars, furgonetes o caravanes.

A més, Renfe ha programat huit trens especials entre la capital valenciana i Sevilla amb cabuda per a uns 2.500 seguidors, diverses penyes han contractat autobusos i Air Nostrum ha organitzat dos vols especials.