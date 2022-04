El rugbi traspassa les fronteres des de Baladre

Vivències úniques. Aquest és el principal objectiu que persegueix la iniciativa que han posat en marxa, amb la col·laboració municipal, l’Estreles de Morvedre Rugbi Club i el Rugby Club Auxerrois, entitat francesa que ha desplaçat una notable representació fins a la comarca per a compartir unes jornades de convivència que es repetiran d’ací a uns mesos en terres franceses.

El programa d’activitats es va obrir ahir amb la recepció oficial a l’ajuntament de Sagunt i segueix amb recorreguts turístics pel nucli històric i el Port. Des del matí de hui i fins dissabte hi haurà entrenaments de portes obertes al camp municipal de Baladre, mentre que les vesprades quedaran reservades per a partits amistosos en categories sub-14, sub-16 i sub-18 amb la participació, a més d’Estreles i Auxerrois, de Tatami Rugbi Club, València Rugbi Club i CAU.

Com a gran colofó, un partit a la platja del Port amb prop d’un centenar de jugadors donarà peu a l’envejat tercer temps, amenitzat per música en directe i carn a la graella, un menú que va provocar entusiasme entre els joves jugadors francesos.

Durant la presentació d’aquesta iniciativa, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, es va dirigir a la delegació visitant per a “dir-vos que el que viureu és una experiència única tant en l’àmbit esportiu com social, de conéixer gent i, sobretot, de tindre noves vivències”.

Aprendre els uns dels altres

El socialista també va destacar que “en el panorama internacional s’estan vivint moments difícils, però, a través de l’esport i aquestes activitats, la gent s’uneix amb un projecte comú per a demostrar que som millors quan estem junts i aprenem els uns dels altres”.

Per la seua banda, el regidor d’Esports, Javier Timón, va recalcar que “aquests viatges no tindran únicament fins turístics, sinó que s’espera que servisquen per a promocionar el rugbi per tot el món, així com intercanviar models d’entrenaments i tècniques que no fan més que continuar professionalitzant aquest esport”. El socialista també va desitjar que l’expedició francesa “puga gaudir dels encants de la nostra ciutat”.

D’altra banda, el president de l’Estreles de Morvedre Rugbi Club, Juan Hajdukowicz, i el director esportiu de l’escola del Rugby Club Auxerrois, Arturo Cabaret, van mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament de Sagunt, alhora que van valorar com a enriquidora aquesta experiència d’intercanvi esportiu.