Així està la classificació de LaLiga després de la jornada 33

La jornada de LaLiga Santander que s’ha celebrat entre setmana (aquest dissabte es juga a Sevilla la final de la Copa del Rei entre el València i el Betis) ha deixat diverses coses clares: el Reial Madrid va llançat cap al títol i sembla qüestió de temps que cante victòria. Els llocs Champions es vendran cars i sembla que Barça, Sevilla i Atlètic no posaran fàcil que el Betis o la Reial Societat els lleven la plaça. I, per baix, s’acosta un final de campionat d’infart.

Els de Carlo Ancelotti no van donar opció a Osasuna al Sadar i continuen demostrant que la seua eficàcia de cara a porteria és difícil d’igualar, malgrat que el pitxitxi Benzema va fallar dues penes màximes. El Barcelona va guanyar amb sofriment en el feu de la Reial Societat, igual que va fer el Sevilla en casa d’un Llevant que va acabar entre llàgrimes perquè veu com se li escapa el somni de la permanència. Per la seua banda, l’Atlètic no va ser capaç de passar de l’empat davant d’un Granada que també s’hi juga la vida.

Els dos finalistes copers es van guardar les seues millors espases per a la lluita pel títol. Tant és així que van registrar sengles derrotes: el València davant del Vila-real i el Betis davant de l’Elx al Villamarín.

Per baix, el drama plana sobre Llevant i Alabés, que tanquen la classificació amb 25 punts. Tots dos estan a sis de la salvació, que ara mateix marca el Cadis. Més a prop hi és el Granada, que, amb 30 punts, s’ho jugarà tot en el tram final.

La pròxima jornada serà l’últim cap de setmana d’abril i promet duels d’altura: el líder rep l’Espanyol per a ser campió de manera matemàtica i el Barcelona s’enfrontarà a un Mallorca necessitat de sumar.